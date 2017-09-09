Большинство членов СБ ООН не согласны с проектом РФ - Ельченко

Практически ни один из членов Совета Безопасности не высказался в пользу идей РФ по миротворцам

По словам посла Украины в ООН Владимира Ельченко, большинство членов Совбеза ООН не согласны с предложенным Россией форматом миротворческой миссии в Донбассе. Об этом Ельченко сказал в интервью Укринформу.

"На сегодняшний день практически ни один из членов Совета Безопасности, кроме самой России, не высказался в пользу их идей. Некоторые просто промолчали. А подавляющее большинство сказало, что не видит никакого смысла в работе над именно таким форматом, который предлагает Москва", - сказал Ельченко.

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что предложение РФ о введении миротворцев ООН на линию разграничения в Донбассе абсолютно не устраивает Украину.

Германия высказалась против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР, а Польша считает, что миротворцы должны размещаться на украинско-российской границе, а не на линии соприкосновения, как предлагает РФ.

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