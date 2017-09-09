Генсеку ООН передали обращение по украинским политзаключенным

По словам представителя Украины в ООН, в организации идет "тихая дипломатическая работа" касательно освобождения украинских политзаключенных

ООН ведет "тихую дипломатическую работу" относительно украинских политзаключенных. Об этом сообщил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью Укринформ.



"Последнее, что мы сделали, передали Генеральному секретарю ООН обращения и относительно Сущенко, и относительно других украинских политзаключенных. Это все хранится в базе данных ООН, они ведут тихую дипломатическую работу, в том числе и с позиции секретариата ООН", - сказал Ельченко.



По его словам, Украина хочет поднять вопрос политзаключенных на Комитете по правам человека и пригласить для этого в Нью-Йорк крымских правозащитников и Геннадия Афанасьева, бывшего заключенного.

В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Роман Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

Позднее журналиста обвинили в шпионаже и арестовали.

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