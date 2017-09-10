Взрыв на Бесcарабке: следствие рассматривает три версии

Спикер МВД назвал три основные версии взрыва 8 сентября в центре Киева, в результате которого погиб Тимур Махаури

Следствие рассматривает три основные версии взрыва автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Али Тимаев, известный как Тимур Махаури. Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко телеканалу 112 Украина.

"Версия первая - это могло быть связано со спецслужбами РФ или кадыровскими спецслужбами, которые довольно самостоятельны", - сообщил Шевченко. По двум другим версиям, взорвать автомобиль могли из-за криминальных разборок или личных отношений.

Шевченко добавил, что есть все основания квалифицировать это преступление по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт), поскольку есть двое пострадавших. В настоящее же время преступление квалифицировано по ч.2 ст. 115 УК - умышленное убийство, совершенное в общественно опасный способ.

Вечером 8 сентября в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии, по непроверенным данным, участник АТО Али Тимаев (также известный как Тимур Махаури), женщина, которая была с ним в авто, госпитализирована с ранениями. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала.



В СБУ сообщили, что на Махаури давно охотились спецслужбы страны-агрессора: ранее на него было совершено три покушения.

