Саакашвили заявил, что у него украли паспорт

Опальный экс-глава Одесской областной госадминистрации заявил, что в Украине находится "полностью легально"

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, который вчера незаконно пересек польско-украинскую границу, обвинил сотрудников Нацполиции в краже его паспорта. Об этом он заявил на брифинге во Львове.

По его словам, это произошло в автобусе.

"Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт", - сказал Саакашвили.

Он уточнил, что его адвокат во Львове посетил офис Государственной миграционной службы.

"Я сейчас нахожусь в Украине полностью легально. Все процедуры я прошел сегодня с утра. Хотел пройти вчера, но мне не позволили", - добавил он.

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10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности, а глава МВД Арсен Аваков уточнил, что участники беспорядков проходят "по тяжелой статье".

11 сентября президент Петр Порошенко заявил, что не важно, кто нарушает государственную границу - российские оккупанты на востоке или "политиканы" на западе страны.

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