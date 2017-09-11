Соратникам Саакашвили грозит до 15 лет за инцидент на границе

За нападение на пограничников и полицейских может быть открыто производство по ст. 348 УК, заявил пресс-офицер Госпогранслужбы Олег Слободян

Десять пограничников обратились за помощью после того, как группа сторонников экс-губернатора Михаила Саакашвили вчера незаконно пересекла польско-украинскую границу. Об этом в эфире канала ТСН сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, за нападение на пограничников и полицейских могут открыть уголовные производства по ст. 348 УК (нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей)

"Эта статья при дополнительных отягчающих обстоятельствах может повлечь (тюремный срок, - ред.) до 15 лет", - сказал Слободян.

Читайте также: Порошенко отреагировал на скандал с Саакашвили

10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

11 сентября полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка через госграницу). Статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.