Через пункт пропуска Шегини незаконно прошли 60 человек - Цигикал

Глава Госпогранслужбы сообщил, что около 60 человек вчера незаконно пересекли украинскую границу. Протоколы на шестерых человек уже направлены в суд

Во время вчерашних беспорядков на пункте пропуска Шегини на украинско-польской границе в Украину незаконно попали 60 человек. Об этом во время брифинга сообщил глава Государственно пограничной службы Петр Цигикал.

"Мы рассматриваем около 60 человек", - рассказал глава ГПСУ.

Для шестерых человек уже оформлены протоколы об административном правонарушении и направлены в суд, сообщил он, уточнив, что наказание за административное нарушение грозит и журналистам.

Цигикал проинформировал, что, согласно административному кодексу, нарушителям грозит штраф в размере от 1700 до 3500 грн или 15 суток административного ареста.

В Госпогранслужбе ранее сегодня также сообщили, что за нападение на пограничников соратникам лишенного украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили грозит до 15 лет лет.

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