Поговорив с Меркель: Путин готов изменить проект по миротворцам

Глава страны-агрессора готов изменить российский проект резолюции: теперь он не против миротворцев во всем Донбассе

Глава страны-агрессора России Владимир Путин уже не против введения миротворцев не только на территории линий разграничения в оккупированных частях Донбасса. Таким стал итог телефонных переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин "с учетом высказанных Ангелой Меркель соображений...отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН".

"Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в РФ традиционно заявляли, что переговоры по миротворцам нужно вести только со "сторонами конфликта", которой Россия "не является", а ввести миротворцев нужно только на линии разграничения.

Негативно на проект российской резолюции по миротворцам отреагировали не только в Украине, но также в США, Франции и Польше.

Кроме того, по словам посла Украины в ООН Владимира Ельченко, большинство членов Совбеза ООН не согласны с предложенным Россией форматом миротворческой миссии в Донбассе.

9 сентября Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации.

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