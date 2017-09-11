Украина обжалует приговор Чийгозу в ЕСПЧ

Лица, причастные к незаконному осуждению Чийгоза - работники ФСБ, прокуратуры РФ, судьи - понесут ответственность согласно нормам международного права

Приговор по сфабрикованному делу против заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза будет обжалован в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В министерстве считают заключение Ахтема Чийгоза очередным нарушением норм международного права Российской Федерацией.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осуждает преступные действия Российской Федерации, которая в оккупированном ею Крыму учинила расправу над заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом. Заключение гражданина Украины является абсолютно неправомерным и будет обжаловано в Европейском суде по правам человека", - сказано в сообщении.

Также лица, причастные к незаконному осуждению Чийгоза - работники ФСБ, прокуратуры РФ, судьи - понесут ответственность согласно нормам международного права, отметили в министерстве.

Ведомство обратилось к народным депутатам с просьбой как можно быстрее принять закон о политзаключенных, чтобы те, кто борется за территориальную целостность Украины в условиях оккупации, могли рассчитывать на поддержку и были защищены государством.

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