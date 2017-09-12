ООН не видит прогресса в расследовании убийства Шеремета

ООН призывает власть обеспечить эффективное расследование убийства журналиста Павла Шеремета

В Организации объединенных наций обеспокоены тем, что убийство журналиста Павла Шеремета спустя целый год до сих пор не раскрыли. Об этом говорится в докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине.

"В расследовании этого преступления не наблюдается значительный прогресс. После презентации документального фильма об этом деле, в котором была опубликована дополнительная информация журналистов, создавших этот фильм, включили в состав межведомственной следственной группы, в которую входят представители СБУ, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры", - отмечается в тексте доклада.

ООН призывает власть обеспечить эффективное расследование убийства Шеремета.

10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.

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