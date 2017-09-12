Украина разъяснит послам стран ЕС детали закона об образовании

Закон об образовании обеспечит как доступ к обучению на языках нацменьшинств, так и развитие украинского языка, считает премьер Владимир Гройсман

Украинские чиновники разъяснят послам стран - членов ЕС детали принятого Верховной Радой закона об образовании, в частности положение об обучении на языках нацменьшинств. Об этом на брифинге во вторник, 12 сентября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что Украина - "чрезвычайно толерантная страна, которая полностью привержена демократическим ценностям" и выполняет международные обязательства в вопросе языков нацменьшинств.

"Но не менее важная позиция заключается в том, что есть наш родной, государственный украинский язык и он должен быть применен на всей территории нашего государства. Поэтому закон об образовании как раз позволяет обеспечить нормальный доступ к языкам нацменьшинств и дать новые возможности для развития нашего родного языка", - отметил Гройсман.

"Вчера (11 сентября - ред.) я дал поручение министру иностранных дел, министру образования, обратился с просьбой, чтобы в этой встрече принял участие и.о главы комитета Верховной Рады по вопросам образования, чтобы они вместе собрались, провели встречу с послами стран ЕС и полностью разъяснили детали закона… Я думаю, что вопрос будет урегулирован", - добавил премьер.

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. Согласно новому закону, который пока не подписан президентом, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность по поводу нормы закона об обучении на языках нацменьшинств сначала выразила Румыния, а вслед за ней Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвал и президент Молдовы Игорь Додон, известный своей пророссийской риторикой.

В Минобразования тем временем утверждают, что данная норма соответствует Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

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