СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого

Экс-мэр Киева обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-мера Киева Леонида Черновецкого. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних дел.

Черновецкий в публикации указан как "лицо, скрывающееся от органов прокуратуры". Дата его исчезновения - 24 июля 2017 года.

Экс-мэр Киева обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением. По версии следствия, бывший градоначальник способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства площадки.

26 июля суд разрешил Генпрокуратуре задержать Черновецкого с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.



14 июля экс-меру было сообщено о подозрении по делу о незаконном строительстве в столице вертолетной площадки, которое связывают с Виктором Януковичем.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.