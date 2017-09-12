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СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого

12.09.2017 16:58
Экс-мэр Киева обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением
СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого
Леонид Черновецкий

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-мера Киева Леонида Черновецкого. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних дел.

Черновецкий в публикации указан как "лицо, скрывающееся от органов прокуратуры". Дата его исчезновения - 24 июля 2017 года.

Экс-мэр Киева обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением. По версии следствия, бывший градоначальник способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства площадки.

26 июля суд разрешил Генпрокуратуре задержать Черновецкого с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

14 июля экс-меру было сообщено о подозрении по делу о незаконном строительстве в столице вертолетной площадки, которое связывают с Виктором Януковичем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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