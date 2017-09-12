На границу с Приднестровьем отправят два подразделения Нацгвардии

Два новых подразделения развернут в Измаилском и Болградском районах Одесской области

Министерство внутренних дел планирует развернуть новые подразделения Национальной гвардии в двух районах Одесской области. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба Нацгвардии.

Для обеспечения общественной безопасности новые подразделения Нацгвардии будут созданы в Измаильском и Болградском районах Одесской области.

"Одесский регион - особенный, это связано, в первую очередь, с границей с Приднестровьем, повышением уровня преступности во время курортных сезонов", - сказал Яровой.



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