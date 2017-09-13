США могут финансово поддержать миротворцев ООН в Донбассе

Вице-премьер Украины после встреч в Вашингтоне выразила убеждение, что США готовы поддержать миротворцев ООН в Украине, в том числе финансово

США готовы финансово поддержать миротворческую миссию ООН в Украине. Об этом сказала вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам проведенных встреч в Вашингтоне, передает Укринформ.



Вице-премьер отметила, что администрация США сейчас заявляет о намерении существенно сократить взносы в ООН, в том числе на миротворческие операции. Но официальный Вашингтон готов сделать для Украины исключение.



"Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты", - сказала Климпуш-Цинцадзе.



Она выразила убеждение, что если будет совместное решение в Совбезе ООН о введении миротворцев в Донбасс, американская сторона "была бы готова поддержать это финансово".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

В Госдепартаменте заявили, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.