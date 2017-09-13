Агрессия России является угрозой для всех стран ОБСЕ - посол США
Агрессия Российской Федерации против Украины грубо отвергает принципы Хельсинского соглашения и представляет угрозу всем странам-членам ОБСЕ. Об этом заявил посол Майкл Козак, глава делегации США на заседании ОБСЕ в Варшаве, посвященном защите прав человека, сообщает Голос Америки.
Он отметил, что 10 тысяч человек погибли и 24 тысячи получили ранения в результате российской агрессии. Около 1,7 млн украинских граждан вынуждены были оставить свои дома.
"Квази-российские силы в Донецке и Луганске, которых Россия силой удерживает у власти, вооружает и обучает, которыми Россия руководит и с которыми вместе она проводит боевые действия - представляют угрозу и запугивают местное население. В Крыму, российская власть преследует крымских татар, этнических украинцев и тех, кто противостоит оккупации", - говорится в заявлении посла.
По его словам, РФ через запугивание и принуждение пытается сдержать Молдову и Грузию от суверенных решений углубить интеграцию с Европой.
"Агрессия России в Украине и Грузии, запугивание соседей и вмешательство в демократические процессы стран-членов ОБСЕ представляют угрозу всем странам-членам ОБСЕ", - заявил Козак.
Посол Козак также отметил, что российская агрессия за рубежом идет рядом с внутренними репрессиями против оппозиционеров, независимых журналистов.
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