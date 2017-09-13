Украина согласует с Западом идею о миротворцах для Донбасса - МИД

Письменного изложения украинской инициативы для ООН пока нет - оно появится после согласования с партнерами, заявил замглавы ведомства Вадим Пристайко

Инициативу Киева о миротворческой миссии ООН для временно оккупированной части Донбасса согласуют с партнерами Украины, и лишь после этого в Организацию передадут письменное ее изложение. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, - в отличие от России, которая сбросила фактически "сырой" документ", - сказал он.

По словам дипломата, письменное оформление украинской инициативы о миротворцах в Донбассе состоится не ранее, чем будет согласован "годный и приемлемый для принятия" текст.

Сроков Пристайко не назвал.

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5 сентября 2017 года РФ направила в ООН проект резолюции о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. Президент государства-агрессора России Владимир Путин отметил, что это "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миссии, если решение о проведении такой операции ООН все же будет принято. 20 сентября президент Петр Порошенко выступит на Генассамблее в Нью-Йорке, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на всю временно оккупированную часть Донбасса.

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