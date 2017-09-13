Миятович: Убийство Шеремета должно быть расследовано
Бывший представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович заявила, что убийство журналиста Павла Шеремета необходимо расследовать. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции во время второй медиаконференции Восточного партнерства, сообщает Укринформ.
"В Украине, между тем, можно отметить одну проблему, связанную с безнаказанностью тех лиц или сил, которые совершают преступления против журналистов, которые исполняют свою профессиональную обязанность. В первую очередь - это убийства. В частности, очень давнее убийство Георгия Гонгадзе и недавнее убийство Павла Шеремета. Они должны быть должным образом расследованы. Это касается и избиения и нападений на журналистов", - сказала Миятович.
Она отметила, что в течение последних семи лет украинские медиа стали свободнее, особенно после событий Евромайдана и Революции Достоинства.
По словам Миятович, появилась другая проблема - свобода деятельности СМИ на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.
"Очень трудно надеяться на объективные и свободные репортажи из временно захваченных территорий на востоке Украины, не говоря уже о Крыме. Там проблема с журналистикой очень большая", - подчеркнула Миятович.
20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.
Читайте также: ООН не видит прогресса в расследовании убийства Шеремета
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:35
-
14:05
-
13:14
-
13:10
-
13:18