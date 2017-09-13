Миятович: Убийство Шеремета должно быть расследовано

Бывший представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович подчеркнула важность раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета

Бывший представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович заявила, что убийство журналиста Павла Шеремета необходимо расследовать. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции во время второй медиаконференции Восточного партнерства, сообщает Укринформ.

"В Украине, между тем, можно отметить одну проблему, связанную с безнаказанностью тех лиц или сил, которые совершают преступления против журналистов, которые исполняют свою профессиональную обязанность. В первую очередь - это убийства. В частности, очень давнее убийство Георгия Гонгадзе и недавнее убийство Павла Шеремета. Они должны быть должным образом расследованы. Это касается и избиения и нападений на журналистов", - сказала Миятович.

Она отметила, что в течение последних семи лет украинские медиа стали свободнее, особенно после событий Евромайдана и Революции Достоинства.

По словам Миятович, появилась другая проблема - свобода деятельности СМИ на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

"Очень трудно надеяться на объективные и свободные репортажи из временно захваченных территорий на востоке Украины, не говоря уже о Крыме. Там проблема с журналистикой очень большая", - подчеркнула Миятович.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.

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