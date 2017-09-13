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Миятович: Убийство Шеремета должно быть расследовано

13.09.2017 14:24
Бывший представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович подчеркнула важность раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета
Миятович: Убийство Шеремета должно быть расследовано
Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

Бывший представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович заявила, что убийство журналиста Павла Шеремета необходимо расследовать. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции во время второй медиаконференции Восточного партнерства, сообщает Укринформ.

"В Украине, между тем, можно отметить одну проблему, связанную с безнаказанностью тех лиц или сил, которые совершают преступления против журналистов, которые исполняют свою профессиональную обязанность. В первую очередь - это убийства. В частности, очень давнее убийство Георгия Гонгадзе и недавнее убийство Павла Шеремета. Они должны быть должным образом расследованы. Это касается и избиения и нападений на журналистов", - сказала Миятович.

Она отметила, что в течение последних семи лет украинские медиа стали свободнее, особенно после событий Евромайдана и Революции Достоинства. 

По словам Миятович, появилась другая проблема - свобода деятельности СМИ на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

"Очень трудно надеяться на объективные и свободные репортажи из временно захваченных территорий на востоке Украины, не говоря уже о Крыме. Там проблема с журналистикой очень большая", - подчеркнула Миятович.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.

Читайте также: ООН не видит прогресса в расследовании убийства Шеремета

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ЛIГАБiзнесIнформ
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