Учителя больше не будут вести перепись учеников
Учителям в школах больше не нужно делать перепись и вести учет учеников. Соответствующее решение сегодня принято на Кабмине, который утвердил порядок ведения учета детей школьного возраста и учеников, сообщает пресс-служба Минобразования.
Документ заменит инструкцию по учету детей и подростков школьного возраста, утвержденную в 2000 году.
Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что во время конференции педагогов в августе к нему обратились учителя с просьбой снять с них обязанность по учету.
"Их вопрос был абсолютно справедливым. Это постановление правительства как раз и решает проблему переписи детей. Больше учителя не должны этим заниматься", - сказал он.
Теперь ведение учета детей школьного возраста и учеников будут вести районные и городские госадминистрации, сельсоветы, исполнительные органы с привлечением органов Нацполиции и служб по делам детей.
22 августа Гройсман сообщил, что Кабмин закладывает в проект бюджета на 2018 год увеличение заработных плат учителям на 25%.
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