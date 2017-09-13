Германия - России: Нельзя людей сажать в тюрьму за их позицию

В правительстве ФРГ возмущены "осуждением" Ахтема Чийгоза

Уполномоченный правительства Германии по правам человека Бербел Кофлер выразилf возмущение "осуждением" замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза, назвав этот случай дальнейшим усилением нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального правительства.

"Я возмущен осуждением к длительному тюремному заключению заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза так называемым Верховным судом крымского правительства, контролируемым Россией. Приговор является дальнейшим ужесточением нарушения прав крымских татар на полуострове после российской аннексии", - сказано в заявлении Кофлер.

Уполномоченный правительства Германии по правам человека отметилf, что Чийгоз является приверженцем территориальной целостности Украины. "Не должно быть так, что людей сажают в тюрьму и осуждают, потому что они высказывали свое политическое мнение. Это противоречит всем принципам права, в частности Международной декларации о гражданских и политических правах, которая также ратифицирована также Россией", - говорится в тексте заявления.

В правительстве ФРГ настаивают, что права крымских татар в Крыму должны быть немедленно восстановлены, а международные стандарты в области прав человека полностью соблюдены. "Международный Суд прямо просил Россию сделать это", - отметилf Кофлер.

11 сентября оккупанты Крыма дали заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу восемь лет тюрьмы.

Европейский союз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

США назвали "осуждение" Чийгоза очередным примером "постоянных притеснений в оккупированном Крыму".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.