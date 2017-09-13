СМИ: Против Луценко и Матиоса открыли дисциплинарное производство

Группа граждан пожаловалась на нарушения принципа презумпции невиновности в постах Луценко и Матиоса в Facebook

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство против генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса по жалобе о нарушении принципа презумпции невиновности в их высказываниях в Facebook. Соответствующие документы опубликовала Украинская правда.

В частности опубликованы дисциплинарная жалоба и решение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко.

Как отмечает издание, данные документы ему передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.

В своей жалобе ряд граждан указывают на то, что Луценко и Матиос публиковали в социальных сетях сообщения, нарушающие презумпцию невиновности. В соответствии с законом Украины о прокуратуре, публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.













Фото: pravda.com.ua

Комментарий по этому вопросу пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган корреспонденту LIGA.net получить, к сожалению, не удалось.

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