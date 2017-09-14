В Германии раскритиковали российско-белорусские учения Запад-2017

Маневры в Беларуси являются частью более крупных учений, считает эксперт фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Родерих Кизеветтер

Российско-белорусские военные маневры Запад-2017 вселяют неуверенность в страны Балтии, и это объяснимо - такие же учения, проведенные Россией в 2013 году, завершились аннексией РФ Крыма. Об этом заявил эксперт по внешней политике из парламентской фракции Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, Западу следует всерьез относиться к интересам безопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

Узкий перешеек между Калининградом, странами Балтии и Польшей Кизеветтер сравнил с Фульдским коридором (участком, который во времена холодной войны считали одним из самых вероятных направлений вторжения войск Организации Варшавского договора в Западную Европу, - ред.) и призвал западные страны потребовать от Москвы проводить военные учения в условиях большей прозрачности.

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По данным западных наблюдателей, в российско-белорусских учениях задействованы от 80 до 100 тысяч военнослужащих, хотя Москва утверждает, что в маневрах участвуют всего 12700 человек. "Утверждение РФ не соответствует действительности", - считает Кизеветтер.

По мнению политика, маневры в Беларуси являются лишь частью более крупных учений.

"С одной стороны, в них участвуют несколько подразделений военно-морских сил на Кольском полуострове и в Балтийском море. Военный округ простирается до Крыма, и есть признаки того, что военные учения проводятся также в Черном море. И целый ряд учений проводится по всему Западному военному округу - от Черного до Балтийского моря. Иными словами, происходит то, что на Западе раньше называли "боевыми действиями объединенных вооруженных сил", - подчеркнул Кизеветтер.

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Кизеветтер считает, что, проводя эти учения, Москва, с одной стороны, хочет продемонстрировать Западу свою стойкость и в определенной степени воинственность, а с другой - рассчитывает, что маневры позволят повысить рейтинг президента РФ Владимира Путина среди россиян.

"Нам необходимо осознавать не только потенциальную угрозу для Балтии, но и влияние этих учений на российское общество", - уверен политик.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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