Новинский и Добкин пришли поддержать Лавриновича в суде

Начало заседания задерживается в связи с тем, что судья занята в другом процессе, так же, как и адвокат экс-министра

Поддержать экс-министра юстиции Александра Лавриновича в суде пришли депутаты от Оппозиционного блока Вадим Новинский, Михаил Добкин и Николай Скорик. Назначенное на 17:00 судебное заседание по избранию меры пресечения для Лавриновича еще не началось, передает корреспондент LIGA.net.

Начало заседания задерживается в связи с тем, что судья занята в другом процессе, так же, как и адвокат экс-министра.

Комментируя свой визит в Печерский райсуд, Новинский сообщил журналистам: "Моих дел тут нет. Я пришел морально поддержать Александра Лавриновича".

Напомним, Управление специальных расследований департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Лавриновича, фигуранта дела о захвате государственной власти Виктором Януковичем в 2010 году.

Лавриновича подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Лавринович утверждал, что в процессе отката к Конституции образца 1996 года "просто выполнял свои функциональные обязанности" главы Минюста.

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