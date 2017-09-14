Грибу передали продукты, вещи и деньги - адвокат

Вопрос с лекарствами пока еще решается, так как требует "очередного согласования"

Сегодня, 14 сентября, похищенный на территории Беларуси российскими спецслужбами украинец Павел Гриб получил в российском СИЗО продукты, вещи и деньги. Об этом сообщил его адвокат Андрей Сабинин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вопрос с лекарствами пока еще решается, так как требует "очередного согласования".

В то же время сотрудникам консульского отдела пока не удалось с ним встретиться. По словам адвоката, встреча с ними запланирована на 18 сентября.

Как сообщил его отец ранее, Павел имеет инвалидность и нуждается в лекарствах.

28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме.

8 сентября МВД Беларуси заявило, что сотрудники ведомства не задерживали Гриба, добавив, что "продолжаются его поиски".

Украинец рассказал, что в Беларуси его похитили "неизвестные" и вывезли на территорию РФ.

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