12 мигрантов 7 недель в Черном море: Киев и Анкара не принимают

Мужчины заперты в каютах парома и находятся под турецкой охраной и надзором представителей ООН

Двенадцать запертых в каютах мигрантов, вероятно, из Северной Африки, курсируют на датском пассажирском пароме между Стамбулом и Одессой в течение последних семи недель и ни одна страна не желает их принимать. Об этом сообщает Reuters.



По словам представителя датской судоходной компании DFDS Турция и Украина отказываются принимать мигрантов, которые угрожали самоубийством.



"Существует тенденция к насилию и агрессии, и они угрожали перепрыгнуть за борт. Поэтому нет альтернативы блокированию их внутри кают", - сказал представитель компании-оператора.



На борту находятся турецкие охранники и члены ООН. Министерство иностранных дел Дании открыло переговоры с Турцией, Украиной, и, поскольку паром плавает под литовским флагом, с Вильнюсом.



"Проблема может быть решена. Все, что требуется, - это быстрое решение от Анкары или Киева ", - сказал источник в министерстве иностранных дел Дании со знанием переговоров, пишет агенство.



Представитель украинской пограничной службы сказал, что мужчины хотели отправиться из Турции в Румынию, но попали на неправильный паром и оказались в Украине, где их не могут принять, потому что у них нет документов.



"Проблема в том, что Турция не хочет их принимать, но Турция должна их принять, потому что они отплыли из Турции", - сказал он, добавив, что в соответствии с двусторонним соглашением страна, которая доставила этих людей, должна вернуть их. "Вот почему они катались на этом пароме, - резюмировал он.



Предполагается, что мужчины забрались в прицеп, который был загружен на паром.



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