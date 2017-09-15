Порошенко: Нет времени еще два года ждать антикоррупционный суд

Антикоррупционную палату можно сформировать уже в октябре, а на создание отдельного антикоррупционного суда могут уйти годы, сказал президент

Украине нужен срочный независимый аудит антикоррупционной системы, однако нет времени дожидаться создания в стране антикоррупционного суда. Об этом президент Петр Порошенко заявил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

"Что касается антикоррупционного суда, то мы зарегистрировали законопроект в парламенте. Вся судебная реформа, включительно с конституционной, должна пройти экспертизу Венецианской комиссии, Совета Европы и экспертов Евросоюза", - сказал он.

Порошенко выразил надежду, что первый соответствующий отчет будет получен в октябре. При этом он посетовал, что обе реформы были проголосованы еще весной 2016 года, однако до сих пор в стране нет Верховного суда.

Во время речи Порошенко призвал поднять руку граждан тех стран, где есть антикоррупционный суд. Поднятых рук было единицы.

"Полтора года ушло просто на создание тестирования, проверки на полиграфе, отбор, проверку представителями общественности... На все это ушло уже полтора года. Честно говоря, у меня нет еще полтора-два года, чтобы подождать, пока создастся антикоррупционный суд", - отметил он.

Глава государства выразил надежду, что антикоррупционная палата может быть создана "через месяц".

Президент призвал участников форума принять участие "под эгидой мирового банка или другой респектабельной структуры" в работе по проведению аудита того, как Украина борется с коррупцией.

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22 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд, а достаточно антикоррупционной палаты. В ЕС изменили позицию по этой теме и согласились с этим мнением.

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