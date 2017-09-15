Начальница судьи Чауса записала на мать две квартиры и дом - СМИ

Неля Ластовка задекларировала пользование двумя квартирами в Киеве площадью 94 и 119 кв. м и домом на 230 кв. м, оформленными на свою 68-летнюю мат

Председатель Днепровского районного суда Киева Неля Ластовка в 2016 году задекларировала пользование двумя квартирами в Киеве площадью 94 и 119 квадратных метров и домом на 230 "квадратов", оформленными на свою 68-летнюю мать Людмилу Иссарь. Также муж судьи, бывший заместитель прокурора Киевской области Вадим Ластовка после увольнения стал владельцем трех дорогих автомобилей, об этом сообщает проект Декларации на сайте Bihus.info.

Согласно Реестру прав на недвижимое имущество, дом площадью 230 кв. м Людмила Иссарь приобрела в августе 2009 года. А 120-метровая квартира по улице Срибнокильской, 12 сначала была выделена семье Ластовок в качестве служебной и в 2014 году приватизирована на мать. В свою очередь квартирой на 95 "квадратов" судья с семьей пользовались с 2007-го, правда, в июле этого года она была продана. Сама же Неля Ластовка, согласно декларации, из недвижимого имущества обладает лишь тремя земельными участками в Киевской области общей площадью около полгектара.

Муж судьи Вадим Ластовка в 2007-2012 годах занимал должность заместителя прокурора Киевской области. Уже на следующий день после своего увольнения, 31 мая 2012 года, он потратил более $50 тыс по тогдашнему курсу на покупку новенького автомобиля Toyota Camry, а еще через год - около $95 тыс на Mercedes-Benz ML 350.

Как стало известно из реестра МВД, в июне этого года бывший прокурор также стал обладателем нового BMW 520 D. Цена на такие автомобили стартует от $49 тыс.

Кроме этого, 22-летний сын судьи Владислав Ластовка владеет автомобилем Audi A6 2010 года выпуска.

В 2014 году отец бывшего прокурора Василий Ластовка стал владельцем квартиры площадью 54 кв. м в элитном жилом комплексе Престиж Холл на Анри Барбюса, 37/1. Цены на подобные квартиры от застройщика в настоящее время составляют 2,3 млн грн.

Фото: bihus.info

Согласно декларации, Неля и Вадим Ластовки хранят наличными 180 тыс грн и $37 тыс. Еще $14 тыс составляют их банковские сбережения.

Неля Ластовка стала известной скандальными решениями против участников Автомайдана во время Революции Достоинства. В июне 2016 года Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство против Ластовки: 23 января 2014-го она на четыре месяца лишила водительских прав участника Автомайдана за поездку 29 декабря 2013 в Межигорье.

Также, по сообщениям СМИ, летом прошлого года после случая с судьей-баночником Николаем Чаусом правоохранители собирались проверить и саму председателя суда, подозревая, что без ее помощи он не мог бы постоянно попадать по системе распределения на резонансные дела.

28 марта 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Нелю Ластовку от выполнения обязанностей до принятия или отмены представления на ее освобождение.

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