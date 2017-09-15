Экс-замглавы Укргазбанка сообщили о подозрении

Экс-замглавы банка подозревают в служебной подделке и служебной халатности, что привело к убыткам на сумму более 155 млн грн

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю главы правления Укргазбанка, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Его подозревают в служебной подделке и служебной халатности, что привело к убыткам на сумму более 155 млн грн.

Как уточняется, экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся в ипотеке.



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