В АП подтвердили визит Порошенко в США

Кроме выступления на Генассамблее ООН и участия в саммите Совбеза, Порошенко встретится с лидерами стран мира

Президент Петр Порошенко 18-21 сентября осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Согласно сообщению, Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

"На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава Украинского государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США", - говорится в сообщении.

Также Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Вчера в Белом доме анонсировали встречу Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.