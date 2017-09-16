На форуме YES в Киеве выступил ученый Стивен Хокинг

На сцене появилась голограмма американского ученого, астрофизика Стивена Хокинга

В день открытия форума YES в Киеве к участникам обратилась голограмма ученого Стивена Хокинга.



На презентацию из Кембриджа приехала его дочь - Люси Хокинг. Она рассказала о своем отце.



Стивен Хокинг обратился к украинцам и сказал, что не видит разницы между тем, чего может достичь биологический мозг и компьютер. Он считает, что искусственный интеллект вероятно сможет превзойти человека.



Ученый вспомнил также о роли украинцев в науке и отметил украинского ученого Владимира Вернадского.

Хокинг пожелал украинцам больше свободы и призвал смотреть на звезды, а не под ноги.

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