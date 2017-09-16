Яценюк предложил создать новую политическую платформу

Экс-премьер Арсений Яценюк считает, что в Украине нужно создать новую объединенную проукраинскую политическую платформу

Бывший премьер-министр Украины, лидер Народного фронта Арсений Яценюк предлагает создать в Украине новую политическую платформу. Об этом он рассказал журналистам на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Речь должна идти о формировании новой политической платформы. Политической платформы, в которую войдут все те, кто может работать и брать ответственность. Популистская ниша занята, демагоги в своем окружении рассказывают, как они будут приходить к власти", - сказал Яценюк.



На вопрос журналиста о том, какие условия объединения он бы предложил, например, партии Солидарность, Яценюк ответил: "Как только речь заходит об условиях объединения, мне приходит в голову базар. "А можно купить это за столько? А продать за столько?". Это не может быть условиями политического объединения. Условием для формирования политической платформы должна быть политическая идеология. Что мы хотим делать, как мы это сделаем и основной вопрос - с кем мы это сделаем. К сожалению, в стране не так много людей, которые умеют работать, особенно среди политического класса".



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