Яценюк предложил провести референдум о членстве Украины в НАТО

Бывший премьер считает, что вопрос о членстве Украины в НАТО нужно вынести на референдум

Вопрос о членстве Украины в НАТО можно вынести на референдум. Об этом сообщил Бывший премьер-министр Украины, лидер Народного фронта Арсений Яценюк на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Можно поставить на референдум вопрос о необходимости членства в НАТО. И на сегодня ответ абсолютно понятен и объективен: украинцы скажут "да". И для того, чтобы другим парламентам не приходили в голову глупые идеи, то этот вопрос действительно можно было бы вынести на референдум и поставить в этом вопросе точку", - сказал Яценюк.



В своем выступлении на форуме Яценюк подчеркнул, что Украина должна стать членом Альянса. Он добавил, что Украина выполнит все критерии НАТО, в частности, по финансированию. "Вам нужно тратить 2 процента ВВП, а моя страна тратит 5 процентов ВВП на нашу безопасность и армию", - напомнил бывший премьер.

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