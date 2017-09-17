Экс-чиновник Пентагона дал Украине три "дружеских совета"

Американский эксперт Майкл Карпентер посоветовал властям Украины обратить внимание на три ключевых вопроса в сфере реформ

Экс-заместитель помощника министра обороны США, глава аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер дал властям Украины три "дружеских совета" в вопросе реформ. Свои предложения бывший чиновник Пентагона опубликовал в Twitter.

"Три дружеских совета Украине: 1) прекратите задерживать создание антикоррупционных судов, 2) предоставьте полномочия НАБУ, 3) возьмите под контроль СБУ", - написал Карпентер.

Friendly bit of advice for #Ukraine: (1) stop delaying anti-corruption courts (2) empower NABU (3) reign in SBU. https://t.co/vv05Ih8ITO - Michael Carpenter (@mikercarpenter) 16 вересня 2017 р.

15 сентября 2017 года президент Петр Порошенко на 14-м ежегодном форуме YES заявил, что Украине нужен срочный независимый аудит антикоррупционной системы, однако нет времени дожидаться создания в стране антикоррупционного суда.

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