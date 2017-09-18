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Полицию Хмельницкой области возглавил ивано-франковец

18.09.2017 15:16
Новый глава хмельницкого Главного управления Нацполиции Василий Виконский ранее работал в руководстве полиции Ивано-Франковской области
Полицию Хмельницкой области возглавил ивано-франковец
Василий Виконский (фото - westnews.com.ua)

Полицию Хмельницкой области возглавил Василий Виконский, ранее работавший в руководстве полиции Ивано-Франковской области. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщила пресс-служба хмельницкого областного главка.

"До этого времени Василий Васильевич занимал должность замначальника ГУНП в Ивано-Франковской области и курировал подразделения превентивной деятельности", - говорится в сообщении.

Нового начальника полиции региона представил глава Нацполиции Сергей Князев.

Василий Виконский (фото - hm.npu.gov.ua)

Представляя нового руководителя, Князев отметил, что познакомился с Виконским в 2014 году в зоне АТО, где тот проявил себя как "настоящий боевой командир".

Василий Виконский и Сергей Князев (фото - hm.npu.gov.ua)

На посту начальника полиции Хмельницкой области Виконский сменил Николая Семенишина, который с 13 сентября 2017 года возглавляет ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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