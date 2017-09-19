Двух проходящих по делу 2 мая антимайдановцев арестовали повторно
Двух фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе - Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, вчера оправданных судом, снова взяли под стражу. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов "дела 2 мая", - говорится в сообщении представителя ГПУ.
По ее словам, именно этим антимайдановцам после оправдательного приговора Ильичевского горсуда в зале суда прокуратура Одесской области сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды).
Санкции статьи предполагают до пяти лет тюрьмы.
Читайте также: Дело 2 мая: прокуроры категорически не согласны с решением суда
2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны - и сторонниками пророссийского Антимайдана, сепаратистами - с другой.
Несколько участников проукраинской акции погибли от выстрелов из огнестрельного оружия. Позже несколько десятков человек погибли от удушья или травм вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты.
На оправданного вскоре в Овидиополе Одесской области совершили нападение неизвестные: Евгению Грищукупробили голову, он госпитализирован. Открыто уголовное производство по ч 4 ст. 296 УК (групповое хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:30
-
09:15
-
07:45
-
10:00
-
вчера
19:16