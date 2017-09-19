Двух проходящих по делу 2 мая антимайдановцев арестовали повторно

Оправданные вчера судом Сергей Долженков и Евгений Мефёдов снова взяты под стражу - им вменяют посягательство на территориальную целостность страны

Двух фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе - Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, вчера оправданных судом, снова взяли под стражу. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов "дела 2 мая", - говорится в сообщении представителя ГПУ.

По ее словам, именно этим антимайдановцам после оправдательного приговора Ильичевского горсуда в зале суда прокуратура Одесской области сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды).

Санкции статьи предполагают до пяти лет тюрьмы.

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2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны - и сторонниками пророссийского Антимайдана, сепаратистами - с другой.

Несколько участников проукраинской акции погибли от выстрелов из огнестрельного оружия. Позже несколько десятков человек погибли от удушья или травм вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты.

18 сентября 2017 года в Одессе у здания суда, возле которого произошли столкновения , вынесли оправдательный приговор 20 антимайдановцам. Прокуратура ходатайствовала за тюремные сроки от 8 до 15 лет.





На оправданного вскоре в Овидиополе Одесской области совершили нападение неизвестные: Евгению Грищукупробили голову, он госпитализирован. Открыто уголовное производство по ч 4 ст. 296 УК (групповое хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия).

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