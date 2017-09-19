Рада отказалась рассмотреть в среду все правки к судебной реформе

За то, чтобы продолжить пленарное заседание в среду, 20 сентября, до тех пор, пока не будут рассмотрены все поправки, поддержал 171 депутат

Рада продолжит рассматривать поправки к судебной реформе завтра. Предложение работать в среду, пока все 4383 поправки не будут рассмотрены, депутаты не поддержали, передает корреспондент LIGA.net.

За то, чтобы продолжить пленарное заседание в среду, 20 сентября, до тех пор, пока не будут рассмотрены все поправки, поддержал 171 депутат при 226 необходимых.

Рассматривать изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, другие законы N 6232 депутаты начали 7 сентября. За два дня они прошли 665 поправок из 4383.

На пленарном заседании во вторник, 19 сентября, депутаты прошли все поправки к проекту изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс и приступили к изменениям в Гражданский процессуальный кодекс.

Всего пройдено более 1300 поправок из 4383.

Спикер Андрей Парубий просил депутатов проголосовать за работу в среду до рассмотрения всех поправок к документу, чтобы в четверг перейти к проектам законов по пенсионной реформе и кибербезопасности.

При доработке проекта 6232 в комитете ко второму чтению из документа убрали спорное положение об автоматическом аресте средств, отказались от идеи увеличения судебного сбора и отложили на год введение системы электронного судопроизводства.

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