Назначен новый руководитель полиции Полтавской области: фото

Полицию Полтавской области возглавил полковник полиции Андрей Замахин

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель Национальной полиции Сергей Князев представили нового руководителя Главного управления полиции в Полтавской области. Им стал полковник полиции Андрей Замахин, передает департамент коммуникации МВД Украины

Первый заместитель главы МВД подчеркнул, что основным критерием в отборе руководителей в областях является их служба в зоне проведения АТО.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что перед новым руководителем Полтавской полиции стоит непростая задача - эффективно и правильно доводить полицейскую функцию в области.

"Сегодня я подписал приказ о назначении начальником ГУ НП в Полтавской области Андрея Леонидовича Замахина. Ему достается тяжелая ноша. Он местный, он не прибыл из другого региона. Он знает все угрозы и вызовы Полтавщины. Но ему под силу сделать все, чтобы его регион стал одним из лучших в Украине", - сказал Князев.

Яровой отметил, что главная задача, которая стоит перед всеми органами системы МВД - четкая координация действий всех подразделений и совместное выполнение задач, возложенных на министерство.

Также первый заместитель министра сообщил, что сейчас глава МВД Арсен Аваков и руководители всех центральных органов исполнительной власти работают над вопросами бюджета.

"Ни одно из наших подразделений не остается без внимания министерства. Сегодня министр внутренних дел, вместе с руководителями других ЦОИВ ведут масштабную работу по подготовке обоснованных предложений к закону о бюджете. Есть определенные изменения и относительно денежного обеспечения, материально-технических потребностей", - сказал Сергей Яровой.

"Следующая задача, которая стоит перед МВД, - всестороннее обеспечение личного состава. Ни один руководитель ничего не стоит без личного состава, его помощи и поддержки, ведь вся тяжесть службы ложится именно на них", - сказал Яровой.

Андрей Замахин (фото - mvs.gov.ua)

До сегодняшнего назначения Андрей Замахин работал в должности заместителя начальника Главного управления полиции Полтавской области, а до этого возглавлял Управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Полтавской области.

Ранее вчера сообщалось, что глава патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук подал в отставку.

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