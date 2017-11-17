Украина разрешит эксгумацию поляков, погибших во Второй мировой

По итогам встречи в Кракове стороны подтвердили заинтересованность сотрудничестве и решении вопросов, которые представляют взаимный интерес

Во время заседания консультационного комитета в Кракове заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на эксгумацию тел польских жертв Второй мировой войны на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

"Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и общего их восстановления. В этом контексте было решено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время", - говорится в сообщении.



Встреча состоялась в Кракове по поручению президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды.



По итогам встречи, украинская и польская стороны договорились углублять сотрудничество между местными органами власти для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес.



Также на повестке дня была подготовка к визиту польского президента в Харьков в декабре этого года и будущий саммита Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе.



Мораторий был введен по инициативе Украинского института национальной памяти после демонтажа 26 апреля 2017 года в польском селе Грушовичи памятника воинам УПА.

15 ноября стало известно, что Украина планирует реконструировать могилы воинов Армии Украинской Народной Республики, похороненных в польском городе Калиш. Сотрудничество с польской стороной в этом вопросе представители украинской дипмиссии обсудили с руководством города.



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