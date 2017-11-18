Нет нужды в дебатах вокруг антикоррупционного суда - посол ЕС
Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что нет необходимости дальше дискутировать о необходимости создания антикоррупционных судов, поскольку сейчас их нужно просто создать. Об этом он заявил на EBA Annual General Membership Meeting, сообщает представительство ЕС в Украине в своем Twitter.
"Нет необходимости в дальнейших обсуждениях или дебатах относительно антикоррупционных судов. Сейчас их просто необходимо воплотить с оглядкой на рекомендации Венецианской комиссии", - заявил он.
Мингарелли подчеркнул, что без усиления борьбы с коррупцией "не будет роста экономики, объемов инвестиций, новых рабочих мест".
"Дайте антикоррупционным организациям возможность делать свою работу" - добавил он.
Также он отметил, что у украинцев есть ресурсы и таланты, а необходимо только верховенства права.
"Если бы на то была политическая воля, Украина могла бы быть успешнее соседних государств", - отметил посол ЕС.
16 ноября глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина является одной из приоритетных стран Европейского союза.
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