К задержанному в Беларуси украинскому журналисту пустили консула
Украинского консула пустили к задержанному в Беларуси украинскому журналисту Павлу Шаройко. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает телеканал 112.
Белорусской стороне направили соответствующий запрос и консула пустили к задержанному. Затем консул встретился с женой журналиста и адвокатом.
Сейчас Шаройко в следственном изоляторе КГБ Беларуси в Минске. МИД Беларуси еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.
17 ноября собственного корреспондента Украинского радио в Беларуси, гражданина Украины Павла Шаройко задержали по обвинению в "шпионаже".
В августе 2017 года на территории Беларуси был похищен гражданин Украины Павел Гриб, который сейчас находится в российском СИЗО. МИД Украины заявляет, что официальный Минск до сих пор игнорирует запросы Киева по этому вопросу.
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