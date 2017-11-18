К задержанному в Беларуси украинскому журналисту пустили консула

Сразу после задержания журналиста украинского радио посольство направило запрос на доступ консула

Украинского консула пустили к задержанному в Беларуси украинскому журналисту Павлу Шаройко. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает телеканал 112.



Белорусской стороне направили соответствующий запрос и консула пустили к задержанному. Затем консул встретился с женой журналиста и адвокатом.



Сейчас Шаройко в следственном изоляторе КГБ Беларуси в Минске. МИД Беларуси еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.

17 ноября собственного корреспондента Украинского радио в Беларуси, гражданина Украины Павла Шаройко задержали по обвинению в "шпионаже".

В августе 2017 года на территории Беларуси был похищен гражданин Украины Павел Гриб, который сейчас находится в российском СИЗО. МИД Украины заявляет, что официальный Минск до сих пор игнорирует запросы Киева по этому вопросу.



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