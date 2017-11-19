Саакашвили заявил, что неизвестные избили ночью его водителя

По словам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, инцидент произошел в Одессе

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил , что сегодня ночью неизвестные избили его водителя Владимира. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня ночью двое неизвестных встретили его у дома и жестоко избили", - отметил Саакашвили.

По его словам, водитель сообщил, что двое нападавших были спортивного вида и ждали его у подъезда.

"Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему. Скорая увезла его в больницу, где ему поставили диагноз - тяжелое сотрясение мозга", - добавил Саакашвили.

17 ноября экс-губернатор Одесской области заявил о похищении в Киеве грузинских граждан.

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