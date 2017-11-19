Саакашвили заявил, что неизвестные избили ночью его водителя
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил , что сегодня ночью неизвестные избили его водителя Владимира. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Сегодня ночью двое неизвестных встретили его у дома и жестоко избили", - отметил Саакашвили.
По его словам, водитель сообщил, что двое нападавших были спортивного вида и ждали его у подъезда.
"Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему. Скорая увезла его в больницу, где ему поставили диагноз - тяжелое сотрясение мозга", - добавил Саакашвили.
17 ноября экс-губернатор Одесской области заявил о похищении в Киеве грузинских граждан.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.11.17
18:45
-
17.11.17
16:44
-
17.11.17
17:18
-
17.11.17
15:30
-
17.11.17
17:02
Новости партнеров
- 74730
- 54195
- 23519
- 22419
- 20853