USD:  26.48  26.74   EUR:  31.07  31.56  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Саакашвили заявил, что неизвестные избили ночью его водителя

19.11.2017 11:44
По словам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, инцидент произошел в Одессе
Саакашвили заявил, что неизвестные избили ночью его водителя
Михаил Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил , что сегодня ночью неизвестные избили его водителя Владимира. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня ночью двое неизвестных встретили его у дома и жестоко избили", - отметил Саакашвили.

По его словам, водитель сообщил, что двое нападавших были спортивного вида и ждали его у подъезда.

"Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему. Скорая увезла его в больницу, где ему поставили диагноз - тяжелое сотрясение мозга", - добавил Саакашвили. 

17 ноября экс-губернатор Одесской области заявил о похищении в Киеве грузинских граждан.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 