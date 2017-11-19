В Харьков прибыл советник Трампа

Рудольф Джулиани и эксперты по безопасности компании Guliani Security & Safety примут участие в совещании "Харьков - безопасность и порядок"

В Харьков с рабочим визитом прибыли бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который является советником президента США Дональда Трампа и эксперты по безопасности компании Guliani Security & Safety. Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Отмечается, что мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал Джулиани об аэропорте Харьков и показал ему вип-зал.



"Это место выглядит по-современному, но в то же время сохранило свой исторический облик, и это очень хорошо", - отметил американский гость.



В понедельник, 20 ноября, Рудольф Джулиани примет участие в совещании "Харьков - безопасность и порядок", на которой будут представлены наработки по улучшению сферы безопасности в Харькове.



Стоит напомнить, то что президент Польши Анджей Дуда в декабре посетит с визитом Харьков, где подтвердит позицию официальной Варшавы по вооруженной агрессии России против Украины.

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