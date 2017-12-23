Франция и Германия призвали вернуть россиян в СЦКК
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали вернуть российских офицеров в Общий центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). Об этом сообщает Радио Свобода.
В совместном заявлении Меркель и Макрона, опубликованном сегодня, 23 декабря, также содержится призыв к сторонам конфликта в Донбассе о прекращении нарушений режима тишины, поскольку нет альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта.
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что Франция и Германия задействуют своих экспертов для возвращения российских офицеров в СЦКК. Там убеждены, что деятельность СЦКК играет важную роль в осуществлении минских соглашений и в поддержке Специальной мониторинговой миссии наблюдателей ОБСЕ.
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