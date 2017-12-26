"Будет коллапс": адвокаты просят Порошенко не уничтожать райсуды

Как предполагается, указом главы государства в ходе судебной реформы будут ликвидированы 10 районных судов Киева

Запланированная по судебной реформе ликвидация районных судов может привести к коллапсу всей судебной системы из-за засилья производств в новых судах. Об этом члены гражданских организаций "Адвокатская совещательная группа" и "Семья Героев Небесной сотни" предостерегают Петра Порошенко в открытом обращении к президенту в Facebook.

Призыв адвокатов - реакция на одобрение 21 декабря Высшим советом правосудия проекта указа главы государства об упразднении местных общих судов и образовании взамен окружных судов. Этим указом будут ликвидированы 10 столичных райсудов.

"Хотим обратить внимание президента, что ликвидация райсудов приведет к необходимости нового рассмотрения дел, которые находились в производстве таких судов на момент ликвидации. Поскольку в новые суды будут заново набираться судьи, а все дела попадать на автоматическое распределение для определения нового состава суда. Учитывая количество дел в производстве райсудов Киева, это приведет к коллапсу работы будущих судов. А также неизбежно нарушит право сторон (большого количества человек) на справедливый суд в разумные сроки", - говорится в обращении.

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Поддержавшие обращение к Порошенко юристы считают, что нет законных оснований для ликвидации, которая якобы не оптимизирует расходы бюджета, а значительно их увеличит.

"Планы президента о ликвидации райсудов мы считаем препятствующими установлению истины в "делах Майдана" и привлечению виновных к ответственности, так как их реализация сделает невозможным рассмотрение этих дел в разумные сроки, а то и вовсе", - подчеркивают подписанты.

"Адвокатская совещательная группа" призвала президента не принимать "необдуманных решений, которые приведут к коллапсу в делах Майдана и вообще в судебной системе", а также обеспечить при проведении судреформы непрерывность уже начатых процессов при неизменном составе суда.

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