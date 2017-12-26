Минобороны отчиталось по достижениям в реформе ВСУ: инфографика

Продолжается внедрение стандартов Североатлантического альянса в украинской армии, растет число учений на различных уровнях - от ротного до бригадного

Министерство обороны Украины отчиталось о проделанной работе за год, который истекает через несколько дней. Результаты опубликовал у себя в Facebook руководитель ведомства Степан Полторак.

Среди достижений реформы в оборонной сфере генерал армии указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования, увеличение количества тактических учения на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.

Также Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков, формировании учебных центров и институтов.

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