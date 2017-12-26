Минобороны отчиталось по достижениям в реформе ВСУ: инфографика
Министерство обороны Украины отчиталось о проделанной работе за год, который истекает через несколько дней. Результаты опубликовал у себя в Facebook руководитель ведомства Степан Полторак.
Среди достижений реформы в оборонной сфере генерал армии указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования, увеличение количества тактических учения на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.
Также Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков, формировании учебных центров и институтов.
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