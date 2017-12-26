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В Генштабе ВСУ назвали число безвозвратных потерь в 2017 году

26.12.2017 21:44
В целом санитарные потери ВСУ в 2017 году (раненные, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих
В Генштабе ВСУ назвали число безвозвратных потерь в 2017 году

За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили почти 200 военнослужащих. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

Согласно тексту ответа, по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии - 191 военнослужащий. Здесь имеются в виду погибшие в боях, пропавшие без вести и пленные. 174 бойца были ранены.

В целом санитарные потери ВСУ в 2017 году (раненные, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что с начала конфликта в Донбассе стороны удалились от его решения "больше, чем когда-либо".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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