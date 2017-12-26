В Генштабе ВСУ назвали число безвозвратных потерь в 2017 году

В целом санитарные потери ВСУ в 2017 году (раненные, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих

За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили почти 200 военнослужащих. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

Согласно тексту ответа, по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии - 191 военнослужащий. Здесь имеются в виду погибшие в боях, пропавшие без вести и пленные. 174 бойца были ранены.

В целом санитарные потери ВСУ в 2017 году (раненные, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что с начала конфликта в Донбассе стороны удалились от его решения "больше, чем когда-либо".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.