За год ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс взяточников - Луценко

1,5 тысячи человек уже получили приговоры судов, сообщил генпрокурор

За год Генпрокуратура задержала на горячем 9,5 тысячи человек, которые подозреваются в коррупции. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил генпрокурор Юрий Луценко.

3 тысячи дел уже переданы в суд, а 1,5 тысячи человек - получили приговоры судов.

Луценко также подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшая проблема - это партийная, политическая коррупция.

21 декабря Луценко сообщил, что в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств против аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для аудита ПриваБанка.

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