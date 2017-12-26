За год ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс взяточников - Луценко
За год Генпрокуратура задержала на горячем 9,5 тысячи человек, которые подозреваются в коррупции. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил генпрокурор Юрий Луценко.
3 тысячи дел уже переданы в суд, а 1,5 тысячи человек - получили приговоры судов.
Луценко также подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшая проблема - это партийная, политическая коррупция.
21 декабря Луценко сообщил, что в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств против аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для аудита ПриваБанка.
Читайте также: Министр финансов Данилюк потребовал отставки генпрокурора Луценко
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:11
-
вчера
18:00
-
12.12.17
17:29
-
вчера
18:31
-
вчера
17:00
Новости партнеров
- 50350
- 42703
- 33949
- 30017
- 26880