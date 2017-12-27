В Transparency недовольны законопроектом Порошенко об антикорсуде

Правозащитники увидели в президентском тексте важные пункты, которые идут вразрез с рекомендациями Венецианской комиссии, и призвали подправить их

Украинское отделение международной организации Transparency International призвало президента Петра Порошенко забрать из Верховной Рады его законопроект №7440 об антикоррупционном суде и внести новый - тот, который учитывает рекомендации Венецианской комиссии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ТI Ukraine.

По мнению TIU, некоторые положения документа идут вразрез с рекомендациями комиссии от 6 октября.

В ч. 5 ст. 8 проекта закона предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов. Если он примет негативное решение, Высшая квалификационная комиссия судей может его проигнорировать 11 голосами из 16-ти. При этом Венецианская комиссия рекомендовала дать международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей.

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TIU пишет, что предметная подсудность Высшего антикорсуда не включает все преступления, подследственные НАБУ, но при этом она расширена до целого ряда преступлений, которые будут расследовать Нацполиция и Госбюро расследований. Рекомендации комиссия четкие: юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП, иначе антикорсуд "завалят" огромным количеством дел .

Transparency утверждает, что в ч. 2 ст. 7 законопроекта Порошенко ставятся "нереалистично высокие требования" к кандидатам на должность судьи Высшего антикорсуда: кроме стажа работы и научной деятельности они должны иметь значительный опыт противодействия и борьбы с коррупцией в судебных учреждениях за рубежом. Это приведет к недобору судей , предостерегают правозащитники.

"ТI Украина предлагает президенту отозвать законопроект и внести доработанный с учетом вышеуказанных рекомендаций Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

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21 декабря 2017 года Рада сняла ранее зарегистрированный проект закона №6011 о создании антикорсуда, тем самым открыв путь для президентского законопроекта. 23 декабря Петр Порошенко его внес.

LIGA.net разбирались, кто и зачем срывает создание антикорсуда.

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