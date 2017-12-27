Оккупанты в Крыму уничтожают Ханский дворец: фото
Российские оккупанты уничтожают Ханский дворец в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
По результатам мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории, выявлены факты ненадлежащего проведения реставрационных работ на объектах Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника "Ханский дворец (XVI-XIX веков): Ханская мечеть (1740-1743 годы)" в Крыму.
"Определенные РФ для проведения реставрационных работ подрядчики не имеют необходимого опыта и фактически проводят ремонтные работы вместо реставрационных, что ставит под угрозу сохранение Ханского дворца", - подчеркнули в пресс-службе.
В частности, в результате проведения этих работ в течение 2017 года была повреждена роспись XVIII века Большой Ханской мечети (Биюк Хан Джами), а на фасаде здания появились трещины.
"Такие же разрушению подверглись Фонтан слез (Александрийский фонтан, - ред.) и Екатерининская миля. Российская Федерация в Крыму цинично нарушают конвенцию о защите культурных ценностей", - сказали в пресс-службе.
5 ноября Министерство культуры Украины выразило возмущение в связи с масштабными работами на месте памятника национального значения Ханский дворец в Бахчисарае, который входит в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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