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Аваков отреагировал на увольнение Деевой: Она молодец

27.12.2017 15:29
С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы, отметил глава МВД
Аваков отреагировал на увольнение Деевой: Она молодец
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил свою экс-заместительницу Анастасию Дееву за работу и все проекты, которые она успешно завершила. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Анастасия Деева сегодня завершила свою каденцию на посту замминистра. Она блестяще реализовала все проекты, которые были запланированы. Спасибо за службу", - сказал Аваков.

На своей странице в Twitter он написал: "Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!".

Сегодня Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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