Аваков отреагировал на увольнение Деевой: Она молодец
Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил свою экс-заместительницу Анастасию Дееву за работу и все проекты, которые она успешно завершила. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Анастасия Деева сегодня завершила свою каденцию на посту замминистра. Она блестяще реализовала все проекты, которые были запланированы. Спасибо за службу", - сказал Аваков.
На своей странице в Twitter он написал: "Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!".
Сегодня Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
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