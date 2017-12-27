Аваков отреагировал на увольнение Деевой: Она молодец

С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы, отметил глава МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил свою экс-заместительницу Анастасию Дееву за работу и все проекты, которые она успешно завершила. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Анастасия Деева сегодня завершила свою каденцию на посту замминистра. Она блестяще реализовала все проекты, которые были запланированы. Спасибо за службу", - сказал Аваков.

На своей странице в Twitter он написал: "Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!".

Сегодня Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.