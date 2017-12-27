Отмена виз, Саакашвили, война: украинцы назвали события 2017 года

Главными событиями уходящего года в мире участники опроса двух соцслужб считают президентство Трампа, войны в Сирии и мире в целом и теракты

Более 20% опрошенных украинцев считают введение безвизового режима с Евросоюзом главным политическим событием 2017 года в Украине. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно данным исследования, 26% респондентов назвали главным политическим событием уходящего года в стране либерализацию визового режима с ЕС, 10% - дело Михаила Саакашвили, 9% - войну в Донбассе, 6% - пенсионную реформу. Еще четверть опрошенных не смогли назвать ни одного события, которое можно считать значимым в уходящем году.

Отмену виз с ЕС 83% среди тех, кто назвал это событие, оценили как положительное событие. Также 64% считают положительной пенсионную реформу. Войну отрицательно оценили 96% участников опроса.

В то же время 38% респондентов считают события вокруг Саакашвили положительными, 42% - отрицательными, 18% - имеющими и положительные, и отрицательные стороны.

Главным политическим событием 2017 года в мире 17% опрошенных украинцев признали вступление Дональда Трампа на пост президента США, 8% - войну в Сирии, 5% - войны в целом, 4% - теракты в мире. Еще 40% не назвали ни одного значимого события.

И войны, и теракты респонденты оценили как события отрицательные, а вот отношение к президентству Трампа неоднозначное: 31% считают это событие положительным, 23% - отрицательным, а 38% - однозначно не относящимся ни к позитивам, ни к негативам.

Политиком 2017 года 10% опрошенных назвали Петра Порошенко, 7% - Саакашвили, 6% - Юлию Тимошенко, по 5% - Олега Ляшко и Владимира Гройсмана, 4% - Вадима Рабиновича. В то же время 43% граждан не назвали ни одной кандидатуры.

Исследование было проведено 15-19 декабря 2017 года во всех регионах за исключением Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В опросе, проведенном в мае 2017 года социологической группой Рейтинг, 53% респондентов назвали самой важной для них проблемой военный конфликт в Донбассе, 47% - низкий уровень зарплаты или пенсии, 45% - повышение тарифов на коммунальные услуги.

По данным исследования, проведенного Деминициативами и Центром Разумкова в июне 2017-го, введение безвизового режима со странами ЕС было важно для 39% украинцев. 23,8% опрошенных заявили, что отмена виз для них менее важна, а 33,7% к этому оказались совсем безразличны.

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Фото: скриншоты из пресс-релиза

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