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Медведчук назвал формулу второго этапа освобождения заложников

27.12.2017 15:51
Об этом переговорщик от Украины в Минске заявил в эфире российского телеканала НТВ
Медведчук назвал формулу второго этапа освобождения заложников
Виктор Медведчук

В ходе второго этапа обмена Украина может отдать 74 боевика в обмен на 29 украинцев, удерживаемых террористами. Об этом в прямом эфире НТВ сообщил лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук.

Сегодня, 27 декабря, с 14:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск в пригороде временно оккупированной Горловки проходит масштабный обмен украинских заложников у боевиков на лиц, которых те захотели получить взамен.

За освобождение 74 украинских заложников Киев обязался выдать боевикам 306 запрошенных ими лиц, однако не все они прибыли на линию разграничения. Таким образом, террористы, по предварительным данным, получат 263 человека.

Напомним, Медведчук представляет Украину на переговорах в Минске.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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